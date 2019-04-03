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خبير أمريكى: قطر تنفق الملايين على محللى الأمن القومى لخدمة مصالحها

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:11 م
خبير أمريكى: قطر تنفق الملايين على محللى الأمن القومى لخدمة مصالحها تميم وسى ان ان
كتب محمد جمال
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كشف كايل شيديلر، مدير مركز الكشف عن الإرهاب، إن قطر تستخدم الأموال للتأثير على صناعة القرار الأمريكى عن طريق إغداقها على محللى الأمن القومى، واستخدامهم فى مؤسساتها بأمريكا تحت مسمى مستشارين.

 

جاء ذلك تأكيدا لما قاله نجل دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من أن الكثير من محللى الأمن القومى لدى الشبكة الإخبارية الأمريكية الشهيرة CNN لديهم علاقات سرية مع النظام القطرى.

 

وأضاف مدير مكتب معلومات التهديد فى مركز السياسات الأمنية سابقا، فى تصريحات "لشبكة العين الإخبارية"، الأربعاء، أن قطر تثير قلقًا داخل الولايات المتحدة جراء استخدامها الأموال للتأثير على القرار الأمريكى، خاصة أن الدوحة متهمة بدعم الإرهاب، وتمويل جماعات متطرفة لإثارة القلاقل فى مناطق مختلفة.

 

وأشار مدير مركز الكشف عن الإرهاب إلى أن قطر لديها قدرات خاصة للسيطرة على الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بحيث تتمكن فى النهاية من التأثير على صناعة القرار الأمريكى.

تقرير
تقرير

 

وأوضح شيديلر أن قطر تستهدف شخصيات بعينها بدون كلل أو ملل، وتسعى لاستقطابها عن طريق وسطاء يتعاونون معها لتحقيق أهدافها بالتأثير على صناعة القرار الأمريكي.

 

وطالب شيديلر مؤسسات الإعلام الأمريكى بالتحرى عن توجهات محلليها، لمعرفة ما إذا كان أحدهم يمثل آراء راعٍ أجنبى مثل قطر، داعيا الحكومة الأمريكية لتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة لكشف العلاقات المشبوهة مع الكيانات الأجنبية.

 

وحثَّ شيديلر الجهات المكلفة بحماية خصوصية وسرية المعلومات الأمريكية على التأكيد من عدم اختراق الدوحة لدوائر حساسة داخل منظومة صنع القرار الأمريكى.

 

وكشفت تقارير إعلامية فى الولايات المتحدة عن علاقات سرية بين عديد من معلقى شبكة "سى إن إن" والنظام القطرى القمعى فى الدوحة.

 

تغريدة نجل ترامب
تغريدة نجل ترامب

 

يذكرأن ،نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه لم يكن يعلم منذ وقت قريب التقارب فى العلاقات بين قطر وقناة "سى إن إن" الأمريكية، لكن يبدو أن الأمر أصبح مكشوفا الآن، وهناك مصالح كبرى".

 

 


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