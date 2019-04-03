حملة مكبرة للتفتيش الصحى على المطاعم بجمرك الإسكندرية

أعدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، حملة تفتيش مكبرة شاملة على المطاعم ومحال بيع المأكولات الجاهزة بالجمرك ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، وصحة تخزين المأكولات واللحوم والتأكد من مصدرها.

خلال الحملة تم فحص اللحوم بالمطاعم وبأماكن بيع المأكولات السريعة، وفترة صلاحيتها وصحة تخزينها، وأيضًا توفر حاويات للقمامة مغلقة أمام كل محل تجارى، كما تم فحص إجراءات الأمن والسلامة من توفر طفايات الحريق صالحة للاستخدام. هذا بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق بالتنسيق بين إدارة إشغال الطريق بالحى ووحدة شرطة المرافق بالحى برئاسة النقيب محمد سعيد، وفحص التراخيص الخاصة بالمطاعم. والتحفظ على العديد من المخالفات؛ كأنابيب الغاز وكراسى وثلاجات وحواجز حديدية وأفران، وعدد من الإشغالات الآخرى، وإيداعهم مخازن شرطة المرافق.

وخلال الحملة تم الإعدام الفورى لكميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى منها؛ 30 كجم من الكنافة من حلوانى شهير وكمية من الحلويات الأخرى غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام كميات من اللحوم المصنعة مثل السجق والبانيه غير الصالح للاستهلاك، وخلال الحملة تم فحص العصائر والفاكهة بمحل عصائر، ووجد أن كمية كبيرة من فاكهة الرمان والبرتقال فاسدة تم إعدامها على الفور وأيضًا تم التخلص من عصائر الفراولة والموز المُصنعة وتم تخزينها بطرق غير سليمة.

وقد تشكلت الحملة من عدة تخصصات مختلفة من رخص المحلات وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية وشئون البيئة والرصد البيئى وإدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة والطب البيطرى ومفتش الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية ومباحث التموين.