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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالتجمع 4 أيام

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:21 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالتجمع 4 أيام سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عماد. ش"،سائق، و"مصطفى.ح "،عاطل، و"رضا.ا"، عاطل، واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالتجمع الخامس، كما اعترف المتهمين بسرقتهم لـ3 شقق وتمكنوا من سرقة مصوغات ذهبيه تقدر بـ28 ألف جنيه.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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