حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمصر القديمة

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس مسجلى خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة بمنطقة كورنيش النيل، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بدائرة القسم، استغاث بهم سائق، وقرر بأنه أثناء سيرة بشارع كورنيش النيل مستقلًا سيارة - يعمل عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب - استقل صحبته شخصان وطلبا توصيلهما وفور وصولهما، أخرج أحدهما زجاجة مياه غازية بداخلها مادة حارقة "شطة حمراء"، وإلقائها على وجهه، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى، وفرا هاربين.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهما، وتبين أن أحدهما سبق اتهامه فى 12 قضية آخرهم قضية "مخدرات"، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما هاتف محمول، والمبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة السيارات والاستيلاء على متعلقات قائديها بأسلوب إلقاء الشطة، وبسؤال المجنى عليه، تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة.