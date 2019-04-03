جامعة بني سويف : اقامة مهرجان الطلاب الوافدين 9 إبريل

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عن إقامة المهرجان الدولي للطلاب الوافدين بمشاركة 46 دولة عربية وإفريقية في التاسع من إبريل الجاري، لافتا أن المهرجان يشمل عرض أفلام وثائقية وعروض فنية وفولوكورشعبي، يأتي ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية العلاقات والتعاون مع الشعوب العربية والإفريقية والآسيوية، وتحقيق التبادل الثقافي بين الطلاب.

وأضاف منصور حسن، أن المهرجان يهدف إلى التعريف بدور الجامعة العلمي المتميز، والتبادل الثقافي الذي يعتبر أحد أدوات القوى الناعمة والدبلوماسية الشعبية المؤثرة في تكوين صورة واقعية إيجابية.

وأشار منصور حسن إلى إقامة معرض على هامش المهرجان تحت عنوان "ملتقى الشعوب" لإتاحة الفرصة للدول المشاركة بعرض أهم ملامحها الحضارية، بالإضافة إلى قيام الوفود المشاركة بجولة ميدانية في مجمعات الجامعة الثلاث.