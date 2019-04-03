ثروت الخرباوى: أكبر خطأ يرتكبه الإنسان فى حياته تسليم عقله لأحد

كتب وائل ربيعى

أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، على أهمية إعلاء الفكر والعقل الذي يمثل منارة الإنسان، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد عثمان الخشت، كتطوير العقل الدينى، متسائلا: "هل بعد 50 عاما سيكون هناك قاعة باسم الخشت ينعقد بها ندوات ومناقشات".

وأضاف الخرباوى، بكلمته خلال حلقة نقاشية فى إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري، لمناقشة كتاب " سر المعبد " الجزء الثانى، أن أكبر خطأ يرتكبه الإنسان فى حياته هو أن يسلم عقله لأحد، بل يكون عقله شريك مع عقل أو كلمة من خلال كاتب يشترك معه فى التفكير، ولا يجب الاعتقاد بأن الكلام الذى يتم وضعه فى كتاب هو الحق المطلق، بل يجب الوصول مع الكاتب الي الحقيقة، لأن الله أعطى للإنسان العقل ليفكر به، وعدم قبول ما هو ضد العقل، مضيفا أن الإنسان يستطيع الوصول إلى حقيقة أن الله هو الخالق المدبر للكون، والوصول إلى الحقيقة يكون بالعقل.

وأشار الخرباوي، إلى أن الله لم يطلب أن نخاف منه ولكن طلب أن نخشاه، وأن العقلية الجمعية من الممكن أن تظل معنا دون أن نشعر بها، ويوجد فى العالم متخصصين فى إدارة العقلية الجمعية، ويقوموا بعمل وسائل للتأثير عليها بشكل جماعى، مشيرا إلى أنه فى خلال فترة الــ 60 و70 كانت القراءة هى وسيلة المعرفة، وكان يلجأ إليها الكبار والأطفال.

وتابع الخرباوى، أن جماعة الإخوان مزيفة وخادعة أشبه كما تكون بالقمر من بعيد منيرا وفى الحقيقة هو مظلم، وهو ما حدث مع جماعة الإخوان، ولذلك فلابد أن يستخدم الإنسان عقله ولا يجعل أحد يخدعه، فلابد من التفكير بشكل مستقل، حيث أن التفكير الجمعى يضلل الإنسان، لذا يجب أن نقرأ الإسلام بطريقة مختلفة ونقدية.