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تعرف على عقوبة صاحب مطحن ضبط بحوزته 4 أطنان بن مجهول المصدر فى المقطم

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:00 ص
تعرف على عقوبة صاحب مطحن ضبط بحوزته 4 أطنان بن مجهول المصدر فى المقطم بن - أرشيفية
كتب سليم على
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نجح رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، فى ضبط 4 أطنان بن مجهول المصدر داخل مطحن بدون ترخيص بالمقطم، وتم ضبط المدير المسئول عن المطحن، حيث تبين أنه خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسم وعلامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات.

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم. وحدد القانون حالات الغش فى:
 

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


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