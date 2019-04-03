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تعرف على أهم محطات الإسراء والمعراج فى ذكرى المعجزة النبوية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:40 م
تعرف على أهم محطات الإسراء والمعراج فى ذكرى المعجزة النبوية القدس
كتب - إسماعيل رفعت
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تحل اليوم ذكرى معجزتى الإسراء والمعراج على الأمة الإسلامية، وسط احتفالات العالم الإسلامى بها فى أرجاء العالم، حيث تتسم هاتان المعجزتان بملامح خاصة ومحطات تستحق الاهتمام البالغ بهما، والتى هى كالتالى..

 

1.الإسراء هو الرحلة الأرضية التى هيأها الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى القدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة أرضية ليلية.

2. المعراج رحلة من الأرض إلى السماء، من القدس إلى السموات العلا، إلى مستوى لم يصل إليه بشر من قبل، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث يعلم الله عز وجل.

3.لمن يتساءل عن سبب الإسراء والمعراج لابد أن يعلم أن خروج النبى إلى الفضاء المتسع ورحاب الله الأوسع جاء بعد حالة ضيق وتضييق على دعوته.

4.الصلاة معراج للمؤمن إلى ربه والتى فرضت فى رحلة المعراج ليدل الحديث عن الحدث وتبقى آثار المعجزة رحمة واتصال بالله يوميًا 5 مرات.

5.قيادة جديدة للعالم تحققت فى النبى الذى سرى من مكة إلى بيت المقدس ما يعنى أن الهدف والنتيجة واحدة.

6. المصير الواحد للعالم وللناس جميعًا بقيام النبى صلى الله عليه وسلم بإمامة الأنبياء جميعا فى الصلاة.

7.أن للقدس أهمية خاصة فى حياة المسلمين وأنه ملك لهم حيث ارتبطت معجزة خالدة فى تاريخهم به.

 


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