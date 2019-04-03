تداول 20 سفينة بضائع بموانئ بورسعيد.. وميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات

بورسعيد – السيد فلاح - دمياط - عبده عبد البارى

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 20 سفينة.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد، سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين، وموجود علي الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وموجود علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

كما استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2623 طن قمح كما غادر 631 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34859 من البضائع العامة منها عدد 117 سيارة نقل محملة بـ6173 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136468 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 20886 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3564 طن يوريا و 2070 طن ملح و 4000 طن فوسفات و 50 طن رمل و 700 طن علف و 1000 طن أرز.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 158 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 551 حاوية مكافئة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18569 طن حديد و12800 طن قمح و5249 طن خشب و100 طن أسمنت معبأ و254 طن معدات و204 أطنان محولات .