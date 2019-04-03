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الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:52 م
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تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:07 م
تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 805 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 828.896 مليار جنيه.  

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134 مليون ورقة مالية بقيمة 854 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.16% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.11%، والعرب على 5.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.10%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 19.2 مليون جنيه، 431 ألف جنيه، 41.8 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 19178 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 83 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.


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