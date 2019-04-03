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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:34 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة
كتبت ــ رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الأردنية 273 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لظروف التشغيل وتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع.
 
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
 
 
 
 
 

 


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