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انطلاق لقاء آسيان الوزارى حول أمن الحدود فى تايلاند

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:36 ص
انطلاق لقاء آسيان الوزارى حول أمن الحدود فى تايلاند رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا
بانكوك (أ ش أ)
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بدأت فى العاصمة التايلاندية (بانكوك) أعمال لقاء أمن الحدود الذى يشارك فيه وزراء وكبار الخبراء من بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والبلدان الشريكة.

وأكد رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا - خلال افتتاح اللقاء - أهمية تعاون دول الرابطة فى مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود والاتجار بالمخدرات.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه يشرف على تنظيم اللقاء - الذى سيستمر يومين - مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتايلاند، التى تترأس منظمة آسيان حاليا.

وتضم آسيان دول: تايلاند وفيتنام ولاوس وميانمار وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناى وكمبوديا وإندونيسيا.

 


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