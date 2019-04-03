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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لطفل قتل على يد والدته وعشيقها بالوراق

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:42 م
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لطفل قتل على يد والدته وعشيقها بالوراق جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة طفل قتل على يد والدته وعشيقها بالوراق، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير تحليل عينة ال "دى . أن . إيه" الخاصة بالطفل ووالدته.
 
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، بعدما وجهت لهم تهمة قتل الطفل، بناء على ما كشفته التحقيقات من تكرار تعديهم على المجنى عليه، لتأديبه وعقابًا له على كثرة بكائه. 
 
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا بالعثور على جثة طفل غارقًا بمياه نهر النيل بالوراق، وبالتحري تبين أن وراء مقتله والدته وعشيقها، وعليه تم القبض عليهما.
 

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