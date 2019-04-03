النيابة تحبس المتهم بقتل شقيقيه بالشرقية أربعة أيام على ذمة التحقيق

الشرقية – فتحية الديب

قرر المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، مساء اليوم، حبس المتهم بقتل شقيقيه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " حسن ع م" 45 سنة عامل بمصنع غاز مقيم البلاشون، بعثور شقيقه "سمير ع م" مقيم قرية البلاشون مركز بلبيس، علي جثتي نجلي شقيقه الطفلين" محمد ح ع" وشقيقه التؤأم "كريم" 10 سنوات داخل مروي مائى.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبن عن المنزل من الساعة الرابعة عصر أمس الأول، وأن أسرتهم بحثت عنهم ولم تجدهم، وفي صباح اليوم أثناء توجهه شقيق والدهما للحقل عثر عليهما داخل مروي مائي، وتم إخطار النيابة العامة، التي قررت بمعرفة أحمد هزاع، مدير نيابة بلبيس، نقل جثتي الطفلين للمستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، وتبين من توقيع الكشف الطبي علي الطفلين أن مفتش الصحة لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، فقررت النيابة تشريح الجثتين، وفور انتهاء التشريح تم التصريح بالدفن وتشييع الجنازة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلين من والدهما، ويُدعى "أ.ح" 21 سنة، وذلك بدافع الحقد بسبب حب والد الطفلين لهما أكثر منه، حيث استدرجهما إلى المروى المائي، وخنقهما بقماشة، ونفذ جريمته، فيما تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.