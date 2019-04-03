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المشدد 5 سنوات لحلوانى متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما فى الشرقية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:12 م
المشدد 5 سنوات لحلوانى متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما فى الشرقية هيئة المحكمة
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حلواني مقيم بمدينة بلبيس، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل عامل لخلافات مالية بينهما.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.
 
تعود أحداث القضية رقم 19846 لسنة 2010، جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول" محمد ع ب" 22 سنة، عامل أثر إصابته بـ3 طعنات بالرأس والفخذ الأيمن، وتوفي علي إثرها.
 
وتبين من التحريات، قيام " محمد ز ش" 18 سنة حلواني مقيم بندر بلبيس، بالتعدي علي المجني عليه بالضرب، لوجود خلاف مالي بينهما، لقيام المجني عليه بإيجار دراجة بخارية منه دون دفع مبلغ مالي له، وعندما طالبه منه حدثت بينهما مشادة، وقام المتهم بالاستعانة بعدد من زملائه وتعدوا علي المجني عليه بالضرب، وقام المتهم بتسديد الطعنات له، وتم إحالة المتهم محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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