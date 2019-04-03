الدفاع الجوى السعودى يعترض ويدمر طائرتين بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط

كتب محمد جمال

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى مساء الثلاثاء، أنه رصدت منظومة الدفاع الجوى الملكى السعودى جسمين غير معرّفه باتجاه الأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط ) وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.



وأوضح العقيد المالكى أنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعادية ( الحوثية ) فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنية نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك ( 4 ) مركبات.



وأشار المالكى إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران فى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتى فى الوقت الذى تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف اطلاق النار بالحديدة تمشياً بنصوص اتفاق استوكهولم ، وأن المليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكرى بمحافظة الحديدة.



وأكد العقيد المالكى التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، محذراً فى الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تُحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية فى الهجوم الانتحارى سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.