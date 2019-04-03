وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن: "قطاع شرق الأنبار للحشد الشعبي وبالتنسيق مع الفرقة العاشرة بالجيش شرع اليوم بعملية عسكرية واسعة في منطقة (الشيحة) على ضفاف بحيرة الثرثار"، أسفرت عن مقتل مجموعة من عناصر داعش وتدمير زوارق وأنفاق للتنظيم".

وأوضحت أن قوات الجيش ساهمت بتقديم الإسناد المباشر والجوي للحشد في العملية.

وينفذ الحشد الشعبي بالتعاون مع قوات الجيش بين الحين والآخر عمليات عسكرية مشتركة لتعقب فلول داعش في المناطق المحررة، في إطار استراتيجية لإنهاء أي وجود لخلايا نائمة تابعة للتنظيم.