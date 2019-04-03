وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت دوريات للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت (جنوب شرق)، وبرج باجي مختار وعين قزام (جنوب) 16 منقبًا عن الذهب، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع، و1.9 طن من المواد الغذائية، و93 مولدًا كهربائيًا، و91 مطرقة ضغط، و5 أجهزة كشف عن المعادن.

وأضافت أن هناك دورية أخرى ببشار (جنوب غرب) أوقفت تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلوجرامات من المخدرات، فضلا عن توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من جانت وعين قزام (جنوب).