البورصة تضيء مقرها الرئيسي باللون الأزرق لدعم مرضى التوحد

كتب هانى الحوتى

أضاءت البورصة المصرية، مقرها الرئيسي بوسط البلد باللون الأزرق بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم، مشاركة منها في فعاليات اليوم العالمي لمرضى التوحد والذي يوافق الثاني من أبريل في كل عام .

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الانخراط في دعم القضايا والمسائل التي تسهم في تنمية المجتمع أمر محمود تحرص عليه إدارة البورصة دوما سعيا منها لمساندة كافة الأطراف للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن مرضى الأوتيزم مواطنين لهم كافة الحقوق ودمجهم ضمن المجتمع حق أصيل لهم وللمجتمع أيضا للاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم.

وذكر فريد أن دور سوق رأس المال لا يقتصر على كونه منصة لتوفير التمويل للمشروعات النمو والتوسع بل له دور اجتماعي نشط للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، فضلا عن السعي دوما لرفع درجة معرفة ووعي مجتمع الأعمال باأهمية وكيفية المشاركة في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية عضو مؤسس في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة والتي تؤكد أهمية دور ومشاركة البورصات في قضايا التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهدف التنمية.