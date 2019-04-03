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البترول: إنتاج الغاز الطبيعى وصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:46 م
البترول: إنتاج الغاز الطبيعى وصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً الإعلامى وائل الإبراشى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن تحول مصر لأن تتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، لم تعد أحلام أو طموحات ولكنها أصبحت برامج يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأصبحت مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أن هناك شبكة قومية للغازات الطبيعية ممتدة فى جميع أنحاء مصر ومصنعين للإسالة أحدهما فى إدكو وأخر فى دمياط، حيث يتم إسالة الغاز الطبيعى وتصديره من خلال مراكب فى أى دولة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاكتشافات التى تمت فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج وعلى رأسها "ظهر"، أصبح إنتاجنا 6.8 مليار قدم مكعب يومياً بعد أن كان 3.8 مليار قدم مكعب فى عام 2012.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن وزير البترول أعلن فى نهاية سبتمبر توقف مصر عن استيراد الغاز المسال ونكفى إحتياجاتنا من الغاز المصرى، ويتم التصدير إلى الأردن، مؤكداً أن الهدف الأساسى ليس تصدير الغاز، ولكننا نوفى بالتعاقدات السابقة، لافتاً إلى أن التوجه العام بزيادة استخدامات الغاز التى تحقق قيمة مضافة، من خلال البتروكيماويات، فهناك 4 مشروعات يتم إقامتهم، للاستفادة من الكاملة من الغاز الموجود.

 


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متحدث البترول

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البترول

كل يوم

وائل الابراشى

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