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استقالة بوتفليقه..لحظة تسليم "بوتفليقة" استقالته للمجلس الدستورى..فيديو

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:22 م
استقالة بوتفليقه..لحظة تسليم "بوتفليقة" استقالته للمجلس الدستورى..فيديو بوتفليقة يسلم استقالته
كتب سمير حسنى
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استقالة بوتفليقة.. عرض التليفزيون الجزائرى لقطات من اجتماع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وتسليمه رسالة الاستقالة إلى المجلس الدستورى فى الجزائر.

وحظيت استقالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، احترامًا كبيرًا لدى الأوساط الدولية والعالمية، حيث رضخ بوتفليقة لإرداة شعبه بعد 20 عاما فى منصب رئيس الجمهورية الجزائرية.

 

وثمن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) استقالة الرئيس الجزائرى السابق عبد العزيز بوتفليقة واصفا إياها بأنها "الخطوة الهامة والمخرج الدستورى السليم".

وبحسب المادة 102 من الدستور الجزائرى، ففى حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويثبت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة، يبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الجزائرى الذى يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة الجزائرى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها  انتخابات رئاسية.

 

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.


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