احباط تهريب 200 طربة حشيش في الاسكندرية

نجحت أجهزة الامن في ضبط 200 طربة من الحشيش المخدر كانت بحوزة عاطل بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش ، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عدد (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى (29 كيلو جرام) كانت بحوزة المتهم والذى تمكن من الهرب حال تواجده بطريق (الإسكندرية مطروح)الساحلى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.