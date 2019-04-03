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إصابة 4 من عائلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على أرض بسوهاج

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:42 م
إصابة 4 من عائلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على أرض بسوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، بناحية نجع الدير دائرة المركز، نتج عنها إصابة 4 بطلقات خرطوش، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.

 

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا قبل قليل، من مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة، ووجود مصابين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى قادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، نتج عن المشاجرة، إصابة "عبد الرحمن.أ.ع" 18 سنة، و "رامى.م.ع" 16 سنة، و"صبيحة.م.ع" 36 سنة، و"أمال.ع.ح" 40 سنة، برش خرطوش متفرق بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى للعلاج.

 

وتبين أن سبب المشاجرة الخلاف على قطعة أرض صحراوية متاخمة لمنازل الطرفين، تم فرض السيطرة على مكان الواقعة، وضبط المتهمين، وضبط سلاحين ناريين بحوزة المتهمين، تم التحفظ عليهما، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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