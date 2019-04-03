إصابة شخص بطلقات نارية اثناء جلوسه على مقهى بمركز قفط بقنا

قنا - وائل محمد

اصيب مساء اليوم الأربعاء شخص بعدة طلقات نارية أثناء جلوسه على مقهى بشارع سعد زغلول خلف مسجد الفتح بقفط، وتم نقله إلى مستشفى قفط التعليمى، جنوب محافظة قنا.

كان اللواء مجدي القاضى، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً مفاده إصابة شخص يدعي "ص.س" أثناء جلوسه على مقهي بشارع سعد زغلول، مستخدمين سيارة دوبل كابينه أثناء إطلاق الأعيرة النارية، ونتج عنه إصابة شخص ونقل إلى مستشفى قفط التعليمى فى حالة خطيرة .

ولاتزال الأجهزة الأمنية، تواصل عمليات البحث لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات .