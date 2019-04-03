video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 – 4 – 2019 فى مصر

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:12 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 – 4 – 2019 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 – 4 – 2019 ، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 627 جنيها للجرام حتى الآن.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 عيار 21 سجل 627 جنيها للجرام.

 

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

 

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب  سجل 5016 جنيها.

 

أوقية الذهب: 1292 دولار.

 

يشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الذهب العالمى مستقر وسط تراجع الدولار وصعود الأسهم

سعر الذهب

أسعار الذهب

الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

الذهب

جرام الذهب




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة