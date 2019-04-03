أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 – 4 – 2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 – 4 – 2019 ، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 627 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 627 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 538 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 717 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5016 جنيها.

أوقية الذهب: 1292 دولار.

يشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.