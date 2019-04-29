وزيرة السياحة تلتقى اثنين من المدونين على مواقع التواصل الخليجية بملتقى ATM

كتبت ــ آمال رسلان

خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تنعقد حاليا بدبي وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل؛ التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بليلي مراد وعدلي اللذان يعدان من أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى الخليجية؛ حيث إن لديهما 726.9 ألف متابع حول العالم علي موقع إنستجرام، قاموا من خلالها أمس ببث صور وفيديوهات حية/ مباشرة على صفحاتهم من داخل الجناح المصرى المشارك فى ملتقى ATM مما لاقى إعجاب وتعليقات الكثير من متابعيهم.

وتناول اللقاء مناقشة كيفية الاستعانة بهؤلاء المدونين خلال الفترة القادمة في إطار خطة وزارة السياحة للترويج لمصر في السوق العربية، وحرصها علي تحديث آليات الترويج السياحي ومواكبة التغييرات المتلاحقة عالميا في مجال الترويج والتسويق.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن استراتيجية وزارة السياحة تعتمد علي تحديث أدوات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتقديم مصر بصورة عصرية ومتقدمة، مشيرة إلي أن أكثر من 40 % من السائحين حول العالم تحت سن 33 عاما يستخدمون موقع الانستجرام عند اتخاذ قراراتهم للسفر؛ وذلك ووفقا لدراسة هامة نشرها موقع Forbes .

وتحدثت الوزيرة عن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والذي يرتكز علي مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في صناعة السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلي الأثر الإيجابى للصور التي يقوم بنشرها المدونين والمؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارتهم للمقاصد السياحية بالدول المختلفة، خاصة وأن هؤلاء المدونين لديهم ملايين المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الوزيرة علي أن مواقع التواصل الاجتماعى تجذب كافة الشرائح العمرية من المتابعين، كما انها تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب.

كما أشارت الوزيرة الى تعاون الوزارة مع شركة ‪Beautiful Destinations العالمية للترويج السياحى لمصر في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.

واكدت الوزيرة علي اهتمام الوزارة بدعوة المدونين والمؤثرين عبر مواصل التواصل الاجتماعي لمصر؛ وذلك لنقل تجاربهم لمتابعيهم؛ لافتة الي استضافة الوزارة لوفد يضم ١٠ من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة الي زيارة مراد عثمان وزوجته ناتالي اللذان يعدان من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدولية في مجال السياحة.