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موسكو: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:39 م
موسكو: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة نازحين
أ ش أ
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أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أن 1037 لاجئا عادوا إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 310 لاجئين (93 إمرأة و158 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ) و727 شخصا (218 إمرأة و371 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر بيان للمركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا اليوم الإثنين أن 26 نازحا عادوا - أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية - إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.


وأضاف البيان أن الجانب الروسى نفذ - خلال الــ 24 ساعة الأخيرة - عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما توزيع حوالى 4.3 طن من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.9 هكتار.


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