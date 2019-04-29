مصرع شاب غرقاً بالنيل خلال السباحة برفقة أصدقائه بجوار معدية الأهالى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب مصرعه غرقاً خلال السباحة فى نهر النيل بجوار معدية الأهالى بالأقالته غربى محافظة الأقصر، وذلك خلال السباحة برفقة أصدقائه احتفالاً بأعياد شم النسيم، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى القرنة المركزى تمهيداً لتسليمه لذويه ودفنه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل ويدعى "ك.س" 17 سنة من قرية حاجر الأقالته غربى الأقصر، وجرفه التيار خلال السباحة بجوار المعدية ولقى مصرعه فى الحال، وانتقلت على الفور شرطة المسطحات المائية التى تمكنت من انتشال جثمانه من المياة، وتم نقله لمشرحة مستشفى القرنة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.