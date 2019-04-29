مسئولة أمريكية تنفى رصد الحرس الثورى الإيرانى لحاملة طائرات أمريكية بالخليج

واشنطن(أ ش أ)

نفت مسؤولة أمريكية مزاعم إحدى وكالات الأنباء الإيرانية حول رصد الحرس الثورى الإيرانى لحاملة طائرات أمريكية فى الخليج بواسطة طائرة مسيرة.

وقالت المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية كلوى مورجان، فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية "إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس دوايت أيزنهاور" التى ظهرت فى مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء إيرانية لم تذهب إلى الخليج منذ عام 2016.

كانت إحدى الوكالات الإيرانية قد ذكرت فى تقرير لها أنها حصلت على مقطع الفيديو من القوات البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى ويظهر المقطع طائرة مسيرة تحلق فوق حاملة الطائرات وطائرة حربية أخرى، دون أن تذكر توقيت تصوير المقطع.