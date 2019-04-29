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فيديو.. موكب زهور بعشرات السيارات يطوف كورنيش الأسكندرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:53 م
فيديو.. موكب زهور بعشرات السيارات يطوف كورنيش الأسكندرية ارشيفية_
كتب محمود عبد الراضي
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في احتفالية ملفتة للانتباه تحرك موكب من الزهور يضم عشرات السيارات على طول كورنيش الأسكندرية في إطار الاحتفالات بعيد الربيع .

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات كثفت الخدمات والحملات الأمنية على المراسى النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب، والتحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة بها والتأكيد على إلتزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

كما شملت خطة تأمين احتفالات عيد الربيع تعيين خدمات أمنية بالمراسى النيلية لاتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة المتنزهين فى إطار الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصرى والسمعى وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 23 وحدة نهرية و7 مخالفات وحدات لقانون الملاحقة الداخلية فى مجال الملاحة الداخلية، وتم المرور على 22 لنش سياحي وتبين إلتزامها بقانون الملاحة البحرية.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 49 قضية في مجال الثرورة السمكية، و29 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث والحد من ظاهرة الضوضاء، و5 قضايا في مجال حماية منافع الرى والصرف.

وتم فحص 45 حالة اشتباه، وتم متابعة تنفيذ 7 أحكام فى مجال عمل الإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الإحتفالات التى تشهدها مصر حالياً، وفى إطار إضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق المسطح المائى لنهر النيل والمراسى النيلية، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.


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