"فريق بناتى سعودى" يصنع سيارة نموذجية.. ويؤكد تجربة ممتعة فى ماليزيا

رسالة ماليزيا: مروة الغول

تخطو المرأة السعودية خطوات تاريخية تتناسب وثقافة المجتمع السعودى نحو تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة بعد إعلان ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، عن رؤية المملكة 2030، والتى تتضمن تمكين المرأة السعودية فى جميع المناحى للمشاركة فى عملية التنمية، والتى تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفى هذا الإطار كانت مشاركة فريق من جامعة الفيصل بالرياض فى إحدى مسابقات المارثوان البيئى، فريق بأكملة من الفتيات السعوديات والتى شاركت بتصنيع سيارة نموذجية.

في البداية تقول "بيان الشماع"، عضوة بالفريق السعودى، إنها تدرس الهندسة فى جامعة الفيصل بالرياض، وأنه تم تكوين الفريق من الجامعة، لافته أنه وللمرة الأولى الجامعة تشارك بفريق كامل من الفتيات.

وأضافت بيان الشماع فى حديثها لـ"اليوم السابع"، "كان لدينا مشروع تخرج الخاص بنا، وكانت الفكرة هى تصنيع سيارة نموذجية، موضحة أن الفريق يتكون من 7 بنات منهم بنتان تشارك كمشروع التخرج، أما باقى الفتيات فهن فى السنوات الأصغر لنقل الخبرات من الكبار إليهن فى عمليات تصنيع السيارات النموذجية.

وأشارت بيان الشماع، الطالبة فى جامعة الفيصل، أن هذا النموذج هو مشروع تعليمى، قائلة " شئ حلو لما بدأنا الفكرة لم نكن مستوعبين الفكرة كون نحن فريق بناتى وسعودى".

وأضافت بيان الشماع، أن آى فريق لا يفرق بين بنت أو ولد، قائلة:"الشاطر شاطر سواء كان بنت أو ولد"، وتابعت: هناك من يطلقون عليهم " فريق البنات السعودى".

وتابعت "بيان الشماع"، ليس لدينا أى مشكلة فى إضافة أولاد داخل الفريق" إحنا بنشتغل مع بعض وغالبا العام القادم سيتم فتح المجال".

أما "فلوه العروان" طالبة فى كلية الهندسة جامعة الفيصل بالرياض، فتقول إنها أول سائقة أو السائقة رقم 1 وكثير جدا متحمسة، مضيفة: "تجربة أن يكون الفريق بأكملة من البنات تجربة ممتعة جدا أننا نكون بنات أول مرة تشارك فى شئ تقنىأو هندسى بحت كله بنات".

وتابعت عروه، أن الهدف من تصنيع السيارة الخاصة بهم والتى تعد هى قائدة تلك السيارة، هو تقليل استهلاك الوقود وصديقة للبيئة، لافتة أن السيارة الخاصة بهم تعمل بالايثانول وذلك للبحث عن مصادر بديلة للنفط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الآخرى.

وتوجهت الفتاة السعودية بيان الشماع برسالة إلى كل الفتيات قائلة "آى بنت فى آى مجال إذا أنت حبيتي شئ فى آى مجال حتى لو كان هذا المجال يوصف بأنه للرجال فقط لايوجد فرق بين بنت وولد يعنى الشاطرة تنسب للذات وليس للجنس".

وأضافت بيان، أنه من أهداف الرؤيه السعوديه 2030 لولى العهد، هو تمكين المرأة وتحسين الاقتصاد وإدخال طاقة المجددة، قائلة:"نحن نساعد بأن نكون بداية للأهداف الثلاثة المتعلقة بالمرأة والطاقة المتجددة والاقتصادى ونكون البداية خطوه للمرأة والاقتصاد والوطن.