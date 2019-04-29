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الإثنين، 29 أبريل 2019 05:14 ص
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غدًا.. فصل الكهرباء فى 4 مناطق لإجراء صيانة فى الخطوط العمومية بالأقصر

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:00 ص
غدًا.. فصل الكهرباء فى 4 مناطق لإجراء صيانة فى الخطوط العمومية بالأقصر محول كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن مجلس مدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، أنه سيتم فصل الكهرباء بمغذيات الجزيرة والشيخ وجمال عبدالناصر، وذلك بناء على قيام محطة المحولات بالأقصر شرق بعمل صيانة على الخطوط العمومية فى المناطق التى يقوم المغذى الرئيسى بتقديم التغذية لها، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل، من الساعة 9 صباحاً إلى 2 مساءاً.

وأضاف مجلس المدينة ، أن المناطق التى ستتأثر بالفصل هى منطقة "الزيتية بحرى بالكامل شاملة الجزيرة، ومنطقة نصر الله، والمناطق التى تقع بعد المجلس من الجهة البحرية، والصيادين وبجوار مرشح الزينية قبلى والمستودع والمحاريق بالزينية قبلى"، وأهاب بالمواطنين والإدارة التموين والصحة ومياة الشرب والصرف الصحى إتخاذ التدابير اللازمة.

 

 


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