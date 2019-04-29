طوارئ وغرف عمليات فى المحافظات.. 12 إجراءً لـ"التنمية المحلية" فى شم النسيم

كتب على عبد الرحمن

يحتفل المصريون، اليوم الإثنين، بعيد شم النسيم، حيث فتحت حدائق ومتنزهات مصر أبوابها لاستقبال الزوار، ووضعت وزارة التنمية المحلية، خطة تنفيذية ورفعت حالة الطوارئ فى ديوان الوزارة والمحافظات خلال الاحتفالات.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ عدة خطوات وإجراءات تنفيذية بدأت قبل شم النسيم وتستمر حتى الانتهاء من الاحتفال.

ويرصد "اليوم السابع" خطة وإجراءات وزارة التنمية المحلية خلال الاحتفال بشم النسيم وعيد الربيع كما يلى:

1. رفع درجات الاستعدادات القصوى بالمحافظات

2. تشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال فى المرافق والخدمات

3. رفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة لظهور المحافظات بالشكل الحضارى

4. غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لحل أى شكاوى

5. غرف عمليات المحافظات لحل أى شكاوى

6. تجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات

7. فتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين .

8. لتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الأمنى

9. التنسيق مع مديريات الصحة لرفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

10. توفير أدوية الطوارئ والأمصال اللازمة لعلاج حالات التسمم الغذائى

11. تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة

12. تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية اشغالات فى الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية