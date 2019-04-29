ضخ سلع غذائية بأسعار مخفضة بنسبة 30 % بمنافذ "كلنا واحد"

كتب محمود عبد الراضي

واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% .

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.