ضبط مسئولى مخبزين بعين شمس استوليا على 297 ألف من أموال الدعم

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (192) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط اثنين من المسئولين عن مخابز بلدية، بدائرة قسم شرطة عين شمس (محافظة القاهرة) لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء ، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره ("297,638" مائتين وسبعة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، أن المبالغ المالية التى تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك منشأة طبية غير مرخصة لعلاج العيون ، والمدير المسئول عنها ، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (بمحافظة بنى سويف) لحيازتهما وتجميعهما كميات من الأدوية المختلفة قدرها ("2000" ألفان عبوة خاصة بعلاج أمراض العيون) مجهولة المصدر ومحظور تداولها .. وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وإستخدامها لعلاج المترددين على المستشفى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخبز بلدى ، بدائرة قسم شرطة أسيوط ثانٍ (محافظة أسيوط) لحيازته أعداد كبيرة من البطاقات التموينية الذكية ، وإستخدامها فى إثبات عمليات صرف وهمية للخبز البلدى المدعم المدعم من قبل الدولة دون إنتاجه فعلياً حيث تم ضبط (552) بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على أموال الدعم المقرر لها ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (617) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (7) قضايا إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 12 أسطوانة بوتاجاز)، وضبط (4) قضايا دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (3,700 طن دقيق).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (120) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (11) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (1,400 طن سكر – 728 عبوة زيت طعام).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (2) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (35) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (9,850 طن مواد غذائية متنوعة – 35 عبوة زيت طعام - 303 عبوة "مقرمشات").

ونجحت شرطة التموين في ضبط (21) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (1,040 طن "بويات ومنظفات" – 1930 لتر "منظفات" - 2418 عبوة "أدوية ومستحضرات تجميل" – 930 قطعة "أدوية")، وضبط (389) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط (10) قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (140 كيلو جرام لحوم وأسماك).

كما ضبطت شرطة التموين (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (316 عبوة سجائر)، و(2) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (4,050 طن أسمدة وأعلاف)، وضبط قضية واحدة فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (560 قطعة غيار سيارات).