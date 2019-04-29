video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مصيف بلطيم يستقبل آلاف المصطافين فى شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:35 م
صور.. مصيف بلطيم يستقبل آلاف المصطافين فى شم النسيم مصيف بلطيم يستقبل آلاف المصطافين فى شم النسيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من الزائرين فى شم النسيم، ومن المتوقع استمرار توافد أعداد المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من محافظات الجمهورية، لقضاء عيد الربيع "شم النسيم"، بينما استمرت حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً باول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة أعياد الربيع، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الانقاذ المدربة، وأفراد الشرطة، على الشاطئ لمنع أى مضايقات قد تحدث للمصاطفين، فى أوقات الزحام الشديد.

وأضاف المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تم رفع درجة الإستعداد بجميع شواطئ المدينة، وفتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بشم النسيم لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال بالإضافة إلى فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مضيفاً أن من بين أسباب الزحام الشديد ما يتميز به مصيف بلطيم من هدوء فهو مصيف العائلات، إضافة لتوفير كافة احتياجات المصطافين، والمترددين عليه، من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما لجأ الآلاف لمياه البحر المتوسط لقضاء أمتع الأوقات على شواطئ مدينة مصيف بلطيم .

وفي مدينة كفر الشيخ، توافد آلاف المواطنين على حديقة الحيوان، لقضاء إجازة شم النسيم، كما تنتشر الحملات المكثفة للنظافة بشوارع وميادين ومتنزهات المحافظة بالتزامن مع أعياد الربيع.

 

1 (1)
1 (1)

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى كفر الشيخ ينصبون الخيام بالشوارع احتفالاً بشم النسيم

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مصيف بلطيم

شواطئ

البحر المتوسط

متنزهات




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة