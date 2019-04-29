صور.. مصيف بلطيم يستقبل آلاف المصطافين فى شم النسيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من الزائرين فى شم النسيم، ومن المتوقع استمرار توافد أعداد المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من محافظات الجمهورية، لقضاء عيد الربيع "شم النسيم"، بينما استمرت حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً باول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة أعياد الربيع، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الانقاذ المدربة، وأفراد الشرطة، على الشاطئ لمنع أى مضايقات قد تحدث للمصاطفين، فى أوقات الزحام الشديد.

وأضاف المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تم رفع درجة الإستعداد بجميع شواطئ المدينة، وفتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بشم النسيم لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال بالإضافة إلى فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مضيفاً أن من بين أسباب الزحام الشديد ما يتميز به مصيف بلطيم من هدوء فهو مصيف العائلات، إضافة لتوفير كافة احتياجات المصطافين، والمترددين عليه، من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما لجأ الآلاف لمياه البحر المتوسط لقضاء أمتع الأوقات على شواطئ مدينة مصيف بلطيم .

وفي مدينة كفر الشيخ، توافد آلاف المواطنين على حديقة الحيوان، لقضاء إجازة شم النسيم، كما تنتشر الحملات المكثفة للنظافة بشوارع وميادين ومتنزهات المحافظة بالتزامن مع أعياد الربيع.



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