صور.. محافظ القاهرة يتفقد مرسى ماسبيرو النهرى ويطمئن على عوامل الأمان بالأتوبيسات

كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مرسى الأتوبيس النهرى، بمحطة ماسبيرو، للإطمئنان على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوافر عوامل الأمن والأمان بالأتوبيسات النهرية.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أن المرسى مؤمن بشكل كبير من الشرطة والمسطحات المائية.

ورافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.