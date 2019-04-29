صور.. محافظ الشرقية يشهد احتفالية بمناسبة شم النسيم

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية أمام ديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة بأعياد الربيع، وشملت الاحتفالات فقرات غنائية وفنون شعبية، ومسابقات بين جميع المديريات ومراكز المدن بالمحافظة.

كما تم فتح نادى النهر بمدينة الزقازيق أمام المواطنين اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، وإقامة عروض وفقرات فنية ومسابقات وألعاب للأطفال داخل النادى لتضفى البهجة والسرور فى نفوس المواطنين احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم. كان محافظ الشرقية قد أمر بوضع خطة تطوير ورفع كفاءة نادى النهر والارتقاء بمستوى الخدمات داخل النادى لجذب المواطنين وتعظيم الاستفادة منه واستغلاله الاستغلال الأمثل ليعود بالنفع والفائدة للمواطنين.