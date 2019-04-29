video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الشرقية يشهد احتفالية بمناسبة شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:55 ص
صور.. محافظ الشرقية يشهد احتفالية بمناسبة شم النسيم جانب من الاحتفالات
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية أمام ديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة بأعياد الربيع، وشملت الاحتفالات فقرات غنائية وفنون شعبية، ومسابقات بين جميع المديريات ومراكز المدن بالمحافظة.

كما تم فتح نادى النهر بمدينة الزقازيق أمام المواطنين اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، وإقامة عروض وفقرات فنية ومسابقات وألعاب للأطفال داخل النادى لتضفى البهجة والسرور فى نفوس المواطنين احتفالاً بأعياد الربيع وشم النسيم.

كان محافظ الشرقية قد أمر بوضع خطة تطوير ورفع كفاءة نادى النهر والارتقاء بمستوى الخدمات داخل النادى لجذب المواطنين وتعظيم الاستفادة منه واستغلاله الاستغلال الأمثل ليعود بالنفع والفائدة للمواطنين.

 
جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات (1)

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات (2)

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات (3)

جانب من الاحتفالات (4)
جانب من الاحتفالات (4)

جانب من الاحتفالات (5)
جانب من الاحتفالات (5)

جانب من الاحتفالات (6)
جانب من الاحتفالات (6)

جانب من الاحتفالات (7)
جانب من الاحتفالات (7)

جانب من الاحتفالات (8)
جانب من الاحتفالات (8)

جانب من الاحتفالات (9)
جانب من الاحتفالات (9)

جانب من الاحتفالات (10)
جانب من الاحتفالات (10)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المواطنون يقضون شم النسيم على شواطىء الإسكندرية

القوى العاملة تتابع إجازة شم النسيم فى القطاع الخاص

الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

شم النسيم




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة