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الإثنين، 29 أبريل 2019 06:40 ص
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صور.. مأساة عامل سقط عليه سقف منزله وأصيب بشلل نصفى فى بورسعيد

الإثنين، 29 أبريل 2019 06:00 ص
صور.. مأساة عامل سقط عليه سقف منزله وأصيب بشلل نصفى فى بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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محمود عطية إبراهيم الغلباوى، عامل خرسانة، يناهز الثالثة والأربعين من عمره، متزوج ولديه 4 أولاد، مصطفى 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، ومحمد 13 سنة أولى إعدادى، ونورهان 9 سنوات 4 ابتدائى، وفاطمة 6 سنوات.

ومن جانبه يروى عم "محمود" مأساته لـ"اليوم السابع" وهو طريح الفراش على الأرض لا يستطيع أن يجلس كما يجلس الآخرون قائلا: كنت أعيش أنا وأولادى الأربعة وزوجتى بمنزل بعزبة "هاجوج" العشوائية بالكيلو 4.5 بمنطقة الجناين على مدار مايقرب من 27 سنة.. وبنحمد ربنا على كل حال.

وأضاف لما المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن تسليم وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات بقرية "النورس" مقابل تسديد 15 ألف جنيه ورسوم 550 جنيه قسط شهرى غير مصروفات المرافق الكهرباء والمياه بشرط إزالة المسكن العشوائى للمستحقين حتى يتسنى لنا استلام مفتاح المسكن البديل بناء على تعليمات محارب هيلع رئيس حى جنوب بورسعيد.

ويستكمل "عم محمود " مأساته قائلا: وبناء عليه قمت بعملية إزالة المسكن وأثناء الإزالة فوجئت بسقف المنزل ينهار على وسقطت مغشيا على وجهى وأخرجت من بين الأنقاض حيا.. وتم نقلى إلى مستشفى بورسعيد فى حالة يرثى لها.

 وعلى الفور أجريت لى الفحوصات وعمل رنين مغناطيسى وتم تحويلى إلى مستشفى الإسماعيلية العام وبعد 10 أيام أجريت لى عملية جراحية لتثبيت الفقرات وتركيب 10 مسامير و2 قضيب لاستعدال العمود الفقرى نظرا لكسر 5 فقرات قطنية بالعمود الفقرى أدى إلى إصابتى بشلل بالطرفين السفليين.

وبحزن شديد يقول عم محمود وأصبحت الآن عاجزا طريح الفراش أحتاج لجلسات علاج طبيعى مكثف بجانب روشتة علاج تقدر بـ1100 جنيه كل 5 أيام وتكرر على مدار 6 شهور حتى يمن الله عليه بالشفاء والحمدالله لم أملك نفقات العلاج ولا حتى مصاريف 4 أولاد بالمدارس فضلا عن عدم مقدرتى عن سداد القسط الشهرى للمسكن البديل بقرية النورس والحالة تدهورت رغم أننى كنت عايش مبسوط وعمرى ما إيدى اتمدت لمخلوق وبكسب من عرق جبينى ولكن لن أملك سوى أن احمد الله.

ومن جانبه يناشد "عم محمود" اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته بعد أن أصبح عاجزا عن توفير العلاج أملا فى الشفاء فضلا أنه عاجز عن سداد القسط الشهرى للمسكن ومصاريف الأولاد.

 

 الاتصال بالحالة

01223850942

 

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عم محمود مأساة تحتاج للمساعدة
عم محمود مأساة تحتاج للمساعدة

 


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