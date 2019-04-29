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صور.. خنافس سوداء تجتاح لبنان.. ورعب بين السكان بسبب ارتباط ظهورها بزلزال

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:10 م
صور.. خنافس سوداء تجتاح لبنان.. ورعب بين السكان بسبب ارتباط ظهورها بزلزال الخنافس السوداء
كتب محمد جمال
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بعدما اجتاحت أسراب "الخنافس السوداء" ضواحى العاصمة السورية دمشق، وصلت فى اليومين الماضيين إلى لبنان، عبر منطقة البقاع.

وأفاد السكان بمشاهدة أعداد كبيرة منها على الطرقات والأرصفة والحقول، فى ظاهرة غريبة لم يشهدها لبنان من قبل.

وفيما رجح سكان محليون أن تكون هذه الظاهرة تنبئ بهزة أرضية أو زلزال غالبا ما تشعر به الحشرات مسبقا، ناشدوا الحكومة اتخاذ إجراءات فورية للحد منها.

خنافس سوداء
خنافس سوداء

وانتشرت مقاطع مصورة وصور على شبكات التواصل الاجتماعى للخنافس التى أثارت "الرعب" لدى سكان قرى البقاع.

وكانت "الخنافس السوداء" انتشرت منذ مدة فى مناطق فى حمص وحماة بسوريا، واجتاحت أعداد كبيرة منها ضواحى دمشق الأسبوع الفائت.

ويشار إلى أن الاسم العلمى لهذه الخنافس هو "كاليسوما calisoma"، ومن المعروف أنها من فصيلة الحشرات "المفيدة"، سواء فى طورها اليرقى أو عند بلوغها، وهى تشبه الصراصير، ولكنها تملك قدرة على الطيران وتسلق الأشجار، وتنفث رائحة كريهة إذا كانت فى حالة دفاعية.

أما سبب ظهورها بأعداد كبيرة فى هذا التوقيت من العام، فيعود إلى ارتفاع درجات الحرارة الذى يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها.

 

الخنافس السوداء
الخنافس السوداء

 

خنافس سوداء فى لبنان
خنافس سوداء فى لبنان

 


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