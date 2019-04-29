صور.. النادى الاجتماعى بالغردقة يستقبل آلاف المواطنين فى شم النسيم

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، الآلاف من المواطنين للاستمتاع بيوم شم النسيم على شواطئ البحر الأحمر.

من جانبه، قال أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إن النادى استقبل حتى الحادية عشر صباحا 5 آلاف مواطن من الأعضاء وغير الأعضاء، مضيفاً أن إدارة النادى استعدت لاستقبال المواطنين بكافة الاستعدادات للاستمتاع بيوم شم النسيم.

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن النادى يعد أكبر منتزه شاطئى يستقبل المواطنين فى مدينة الغردقة، بكونه نادى عام، موضحا أنه تم تجهيز 7 آلاف كرسى لاستقبال المواطنين فى شم النسيم.

وأشار إلى أن النادى به عدة وسائل ترفيه مختلفة بعيدا عن الشاطئ مثل منطقة للأطفال وكذلك فقرات فنية مختلفة، مشيرا إلى أن داخل النادى هناك تمركز لسيارات الاسعاف تحسبا للحالات الطارئة.

من جانبها، عززت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، من تواجدها بمحيط النادى الاجتماعى بالغردقة، وذلك لمنع التحرش والمعاكسات والخروج عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع.



احتفال المواطنين على شواطئ الغردقة



احتفال المواطنين على شواطئ الغردقة



احتفال المواطنين على شواطئ الغردقة



احتفال المواطنين على شواطئ الغردقة



احتفال المواطنين على شواطئ الغردقة



احتفال المواطنين على شواطئ الغردقة