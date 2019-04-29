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صور .. الإجتماع السنوى للجمعية الوطنية للبنادق (NRA) فى امريكا

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:26 ص
صور .. الإجتماع السنوى للجمعية الوطنية للبنادق (NRA) فى امريكا معرض الجمعية الوطنية للبنادق
رويترز
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عقدت الجمعية الوطنية للبنادق معرضها السنوى بولاية انديانا الامريكية بحضور عدد كبير من شركات الاسلحة لعرض احدث بنادق الرماية ، وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للانباء يظهر المشاركون وهم يستعرضون احدث المنتجات  .

والرابطة الوطنية للبنادق الأمريكية (NRA) هي منظمة أمريكية غير ربحية تدافع عن حقوق السلاح. تأسست المجموعة في عام 1871 ، وأبلغت أعضاءها بالتشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية منذ عام 1934 ، وقد مارستها بشكل مباشر من أجل تشريع الأسلحة النارية ومعارضتها منذ عام 1975. 

وتم تأسيس NRA الحديث ، الذي تم إنشاؤه لتعزيز الرماية بالبندقية ، لتعليم سلامة الأسلحة النارية وكفاءتها. كما تنشر المنظمة العديد من المجلات وترعى أحداث الرماية التنافسية وفقًا لقانون الموارد الطبيعية ، فإنه يضم ما يقرب من 5 ملايين عضو اعتبارًا من ديسمبر 2018 ، على الرغم من عدم تأكيد هذا الرقم بشكل مستقل.

 

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