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صور.. أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:38 ص
صور.. أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول الاطفال يحتفلون بشم النسيم
الشرقية - فتحية الديب
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حرص العديد من أبناء القرى بمحافظة الشرقية، على قضاء يوم شم النسيم وسط الحقول الخضراء، ومن عادة أهل القرى فى هذا اليوم، قيام السيدات بعمل الفطير المشلتت، وتلوين البيض للأطفال وشراء الرنجة، وتحرص بعض السيدات على تكحيل الأطفال، خاصة البنات قبل خروجهن للتنزه فى الحقول فى مجموعات.

وكانت محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، قد أعلنت حالة الاستنفار فى كافة مراكز المحافظة فى هذا اليوم، ودفع مرفق إسعاف الشرقية بعدد من السيارات بمحيط الحدائق والمتنزهات بالعاشر من رمضان والزقازيق.

ووجه مدير أمن الشرقية، اللواء جرير مصطفى، الشرطة النسائية، ومباحث الآداب للتواجد قرب المتنزهات العامة، لملاحقة أى محاولات تعكر صفو احتفالات المواطنين بشم النسيم.

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (1)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (1)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (2)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (2)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (3)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (3)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (4)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (4)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (5)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (5)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (6)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (6)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (7)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (7)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (8)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (8)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (9)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (9)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (10)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (10)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (11)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (11)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (12)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (12)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (13)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (13)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (14)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (14)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (15)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (15)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (16)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (16)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (17)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (17)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (18)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (18)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (19)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (19)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (20)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (20)

 

أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (21)
أبناء القرى بالشرقية يحتفلون بشم النسيم وسط الحقول (21)

 


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