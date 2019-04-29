video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دواوين الوزارات.. الصحة تدفع بـ2227 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات أعياد الربيع

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. الصحة تدفع بـ2227 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات أعياد الربيع هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن: التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بلا مأوى وينقله للمستشفى للعلاج

 

وزارة التموين:

"التموين" تعلن عن زيادة طرح الأسماك بنسبة 50% استعدادًا لشم النسيم

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم الخامس

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تناقش مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المنازل والخدمات والسجون

مع اقتراب امتحانات نهاية العام.. 8 محظورات يجب على الطالب عدم الوقوع فيها

 

وزارة الصحة:

"الصحة" تستكمل احتياجات 600 مستشفى من الأدوية لصرفها لمنتفعى علاج نفقة الدولة

الصحة تدفع بـ 2227 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الربيع

 

وزارة الزراعة:

الزراعة تشن حملات رقابية على أسواق الفسيخ والرنجة للتأكد من صلاحيتها

"الزراعة" تشن حملات مكثفة بمنافذ بيع التقاوى الصيفية لضبط مجهولة المصدر

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بمنح وسام العمل لـ10 من قدامى النقابيين

 

وزارة الهجرة:

وزارة الهجرة تعلن حاجتها لشغل 13 وظيفة قيادية بالإدارات المختلف

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: الجماعات الضالة على استعداد لبيع دينهم وأنفسهم بثمن بخس

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل

التموين

الزراعه

الصحه

النقل

القوى العامله

التضامن

دواوين الوزارات




لا تفوتك
السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

السيسى يصل القاهرة بعد مشاركته بقمة "الحزام والطريق" فى الصين

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من الأربعاء القادم

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

فيديو يكشف حقيقة حملة الإخوان "اطمن انت مش لوحدك".. أطلقتها أذرع الإرهابية المسلحة.. وتسريب صوتى يوضح كيفية حصول الجماعة على تمويلات من أجهزة معادية لمصر.. وخلايا التنظيم المكونة من 100 ألف عنصر بالسوشيال ميديا

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

"الأعلى للإعلام" يقرر منع إذاعة إعلانات ومسلسلات تخالف القيم المصرية فى رمضان.. ويؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقوبات صارمة للمخالفين.. ويحذر المحطات التلفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

3 فوائد مذهلة للرنجة فى شم النسيم.. تفيد خلايا المخ والدم وتقوى عظامك

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

29.5 ميلليمتر تؤكد صحة هدف أجويرو فى مباراة مان سيتي وبيرنلي.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة