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جيتس تتبرع بدولار لليونيسف عن كل "رتويت " أو "لايك" لفيديو تطعيم الأطفال

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:47 م
جيتس تتبرع بدولار لليونيسف عن كل "رتويت " أو "لايك" لفيديو تطعيم الأطفال تطعيم الأطفال - أرشيفية
وكالات الأنباء
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دعت الأمم المتحدة من خلال صفحتها في تويتر مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعى إلى التفاعل مع منشور فيديو يحث على تحصين الأطفال باللقاح لحمايتهم من الأمراض.

وأعادت المنظمة الأممية تغريدة تضمنت فيديو نشرته "يونيسيف لبنان" على صفحتها في موقع تويتر، قائلة: "شاركوا فيديو اليونيسف، مؤسسة جيتس ستمنح اليونيسف دولارا لكل إعادة تغريد أو إعجاب بالفيديو إلى ما يصل إلى مليون دولار لحماية الأطفال". ، وحثت المنظمة الآباء حول العالم على تحصين أطفالهم باللقاحات لوقايتهم من الأمراض.

 


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