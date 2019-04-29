توماس كوك: مأزق بريكست يدفع البريطانيون لقضاء عطلات خارج الاتحاد الأوروبى

رويترز

قالت شركة السفر توماس كوك اليوم الإثنين إن البريطانيين يفضلون وجهات خارج الاتحاد الأوروبى إذ يثنى التأجيل المتكرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبى المسافرين عن الحجز مبكرا ودفعهم للبحث فى أماكن أخرى.

وذكرت الشركة فى تقرير أن تركيا وتونس من أكبر المستفيدين من الاتجاه لحجز عطلات خارج الاتحاد الأوروبي، وتعافى الطلب على الوجهتين بعد أن حدت مخاوف أمنية من الحجوزات فى السنوات الأخيرة.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس ولكن الخلاف فى البرلمان على بنود الاتفاق الذى أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماى فى هذا الشأن أرجأ الرحيل. وتم الاتفاق مع بروكسل على أن يكون الموعد النهائى للخروج فى 31 أكتوبر.

وقالت توماس كوك أقدم شركة سفريات فى العالم إن "من الواضح أن طول فترة الضبابية التى تحيط بأسلوب وتوقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دفع كثيرين لتأجيل قرارهم بشأن توقيت ومكان حجز العطلة الصيفية".

وذكرت الشركة أن 48 بالمئة من حجوزات برامج العطلات فى بريطانيا لهذا الصيف حتى الآن كانت لوجهات خارج الاتحاد الأوروبى بزيادة عشر نقاط مئوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتقدمت تركيا على اليونان لتحتل المركز الثانى بين الوجهات الأكثر جاذبية بينما احتفظت إسبانيا بالمركز الأول.