video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 8 آلاف و60 طن قمح من المزارعين بالقليوبية

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:29 م
توريد 8 آلاف و60 طن قمح من المزارعين بالقليوبية قمح - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن السيد الصباحى وكيل مديرية التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 8 آلاف و60 طن قمح على مدى 15 يوما منذ إطلاق موسم الحصاد فى منتصف أبريل الحالى لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال وكيل مديرية التموين، إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لوزن الاقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها فى غضون يومان على الأكثر للمزارعين.

وصرح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توريد 1734 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ وصرف مستحقات المزارعين

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

قمح القليوبية

موسم حصاد القمح

القمح

القليوبية

وكيل تموين القليوبية




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة