video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 04:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تفاصيل خطة هيئة الاستثمار للتخلص من الهوالك وبقايا الملابس بالمناطق الحرة

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:00 ص
تفاصيل خطة هيئة الاستثمار للتخلص من الهوالك وبقايا الملابس بالمناطق الحرة محسن عادل
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من الضوابط للتخلص من هوالك وبقايا الملابس فى المناطق الحرة بما يساهم فى الارتقاء بالبيئة.

وأصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا يتضمن آليات محددة لتفضيل المشروعات التى تضع فى اعتبارها تدوير المخلفات.

ونص القرار أنه فى اطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعطاء أولوية للمشروعات العاملة فى مجال تدوير هوالك وقصاصات الملابس الجاهزة والأقمشة نظرا لما تمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى فى التخلص من مشكلة تراكم الهوالك القاصات بالمناطق الحرة، وذلك تجنبا للعديد من المخاطر، وبما يسمح بالاستغلال الامثل للأراضى.

يتم إضافة عنصر تقييم لضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على أراضى أو مبانى بمنح 3 نقاط لتلك المشروعات على أن يتم البدء من المشروع ثم المنطقة ثم المناطق الحرة الاخرى ثم السوق المحلى.

كما نص القرار أنه يمنع منعا باتا استيراد هوالك أو قصاصات أو ملابس مستعملة من الخارج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الاستعلامات: جذب الاستثمارات وعقود تصنيع أبرز نتائج زيارة السيسى للصين

وزارة الاستثمار تشهد توقيع شركة القناة للسكر على 3 عقود بـ 5 مليارات جنيه

الهيئة العامة للاستثمار

محسن عادل

قصاصات الملابس

مصانع الملابس الجاهزة




لا تفوتك
ماذا قدم فان دايك قبل التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟.. فيديو

ماذا قدم فان دايك قبل التتويج بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟.. فيديو

موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟

موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟

يمول قناته بـ450 ألف دولار شهريا.. خبير يكشف التاريخ الأسود للخائن "أيمن نور"

يمول قناته بـ450 ألف دولار شهريا.. خبير يكشف التاريخ الأسود للخائن "أيمن نور"

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

زكى عابدين: بدء تنفيذ حى السفارات بالعاصمة الإدارية يوليو المقبل.. ننسق مع الخارجية لمنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ قنصليات لها.. و"الإسكان" توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية

زكى عابدين: بدء تنفيذ حى السفارات بالعاصمة الإدارية يوليو المقبل.. ننسق مع الخارجية لمنح أراضى للدول الراغبة فى تنفيذ قنصليات لها.. و"الإسكان" توقع اتفاقية مع بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة