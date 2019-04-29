تفاصيل خطة هيئة الاستثمار للتخلص من الهوالك وبقايا الملابس بالمناطق الحرة

كتب عبد الحليم سالم

وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من الضوابط للتخلص من هوالك وبقايا الملابس فى المناطق الحرة بما يساهم فى الارتقاء بالبيئة.

وأصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا يتضمن آليات محددة لتفضيل المشروعات التى تضع فى اعتبارها تدوير المخلفات.

ونص القرار أنه فى اطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعطاء أولوية للمشروعات العاملة فى مجال تدوير هوالك وقصاصات الملابس الجاهزة والأقمشة نظرا لما تمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى فى التخلص من مشكلة تراكم الهوالك القاصات بالمناطق الحرة، وذلك تجنبا للعديد من المخاطر، وبما يسمح بالاستغلال الامثل للأراضى.

يتم إضافة عنصر تقييم لضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على أراضى أو مبانى بمنح 3 نقاط لتلك المشروعات على أن يتم البدء من المشروع ثم المنطقة ثم المناطق الحرة الاخرى ثم السوق المحلى.

كما نص القرار أنه يمنع منعا باتا استيراد هوالك أو قصاصات أو ملابس مستعملة من الخارج.