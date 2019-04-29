تعرف على الخدمات المصرفية الآمنة على شبكة الإنترنت

كتبت- هبة السيد

أصبحت قدرة الأفراد على القيام بإجراءات الخدمات المصرفية عبر شبكة الانترنت online banking services عاملا يضفى الكثير من التغييرات على نمط حياتهم، فمنذ أن تم استخدام هذه الخدمات استطاع المستخدمون توفير الوقت وتوفير وقتاً كبيرا من جراء الانتظار فى البنوك.

ويرجع رواج ونجاح تلك الخدمات إلى تمكينها للمستخدم من إدارة وتلبية احتياجاته المصرفية دون الحاجة إلى وجوده الفعلى فى مقرات البنوك، ولكن للأسف استطاع المحتالون مواكبة الأمر حيث زادت حدة ووتيرة الجريمة الإليكترونية ذات الصلة بالخدمات المصرفية ولكن لحسن الحظ، سيكون أى مستخدم فطن لشبكة الانترنت قادرا على الاستمرار فى ممارسة أمناط حياتهم المصرفية عبر الانترنت إذا ما التزم ببعض النصائح والاقتراحات المقدمه له وفيما يلى بعضا منها:

يجب أن تتمكن من الحصول على حلول وبرامج جيدة لمكافحة الفيروسات والحائط النارى لمنع الإختراق:

يجب أن تستخدم برمجيات وحلولا لمكافحة الفيروسات كالحائط النارى ( Firewall) لمنع الاختراق، وتجدر الإشارة إلى أن البرامج الضارة قد أصبحت معقدة ومتطورة جدا هذه الأيام وأى جهاز حاسب يفتقد إلى وجود نظام قوى محدث مضاد للفيروسات سيتعرض إلى مخاطر كبيرة للغاية.

إن الأجهزة المصابة بالفيروسات خاصة بالبرمجيات الخبيثة معرضة لكثير من المخاطر، فقد تقوم بكتابة وإرسال بياناتك المصرفية إلى البنك الذى تتعامل معه عبر شبكة الانترنت ولكن تلك المعلومات يمكن أيضا أن تصل دون علمك لبعض المجرمين فى مكان ما من العامل.

ولحسن الحظ هناك الكثير من البرامج والحلول الجيدة المجانية التى تم تصميمها لمكافحة الفيروسات إذا كنت لا ترغب فى دفع مقابل للحصول على تلك الحلول.

إذا كنت تعتقد أن الجهاز الخاص بك قد تم اختراقه، يجب أن تتصل بالبنك الذى تتعامل معه وقم بإيقاف التسهيلات المصرفية الإلكترونية الخاصة بك حتى تقوم بتنظيف جهازك.

قم بتحديث المتصفح الخاص بك:

إن قيامك بإجراء بسيط مثل تحديث متصفح الويب الخاص بك بانتظام يمكن أن يحافظ على أمنك، اذ أن القائمين على تصنيع متصفح الويب يقومون باستمرار بتحديث برامج التصفح الخاصة بهم عندما يتم الكشف عن أى نقاط ضعف يمكن النفاذ منها أو عندما يقوموا بتثبيت وتركيب تدابير أمنية إضافية فى تطبيقاتهم.

أن استخدامك اصدار قديم لمتصفح الانترنت يشبه تمام المشى ليلا دون وجود مرافقين لك أو حراس يحمونك من أى اعتداء.

اختر مكانا آمنا للقيام بمعاملاتك الاليكترونية المصرفية:

لا تقم أبدا بإجراء أى معاملات مالية عبر شبكة الانترنت فى الأماكن العامة، وإذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة الانترنت من أماكن معينة مثل المقاهى باستخدام خدمة الواى فاى المجانية فقد تكون معرضا لأحد المتطفلين على نفس شبكة الواى فاى، فلا تقوم بالنفاذ إلى شبكة الانترنت الا فى أماكن آمنة مثل المنزل والمكتب الخاص بك إذا كنت متأكدا من أن الشبكة آمنة.

راقب جيدا ما يجرى على شاشة جهازك:

لا تقم بالنقر على أى رابط من المفترض أن يقودك إلى موقع البنك الذى تتعامل

معه، قد يبدو هذا الرابط مشابها للرابط الخاص بهذا البنك ولكن فى واقع الأمر قد يكون موقعا وهميا تم إنشاؤه لالتقاط التفاصيل المصرفية الخاصة بك وسرقة أموالك.

يجب أن تلحظ جيدا عنوان الرابط الالكترونى أو الموقع الخاص بالبنك والمدرج على المتصفح وتأكد من أنه عنوان الويب الصحيح لذا يجب أن تحفظ عن ظهر قلب عنوان الموقع الاليكترونى للبنك الذى تتعامل معه، وتكتبه بنفسك فى كل مرة.

تتمتع معظم النظم المصرفية الإلكترونية بمستويات من التدابير الامنية وتشمل خطوتين يتم من خلالهما الدخول إلى الموقع وذلك عبر بعض الصور أو العبارات التى قمت بتحديدها مسبقا التى تظهر على الشاشة قبل كتابة كلمة المرور الخاصة بك، يجب أن تتأكد كل مرة أن الصور أو العبارات صحيحة.

تجاهل رسائل البريد الاليكترونى والرسائل النصية القصيرة:

لا تطلب البنوك من عملائها إعادة التحقق من تفاصيل حساباتهم المصرفية

من خلال رسائل البريد الاليكترونى كما إنها لا تقوم بتعليق حساباتهم من خلال البريد الإلكترونى، كما إنها لا تقوم بعمل هذا من خلال الرسائل النصية ويمكنك بشكل آمن تجاهل أى طلبات من هذا القبيل، بالإضافة إلى ذلك لا تقم أبدا بإرسال التفاصيل الخاصة بتسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بك عبر البريد الاليكترونى.

تحقق من أكواد ورموز المعاملات البنكية:

يتعين عليك دائما التحقق من رقم حساب الغير المبنى فى الرسالة النصية التى يتم إرسالها للتحقق من الحساب والتى تظهر عند إجراء المعاملة المصرفية، إذا تم الكشف عن حسابك الاليكترونى، فإنك سترسل المال إلى شخص آخر غير الشخص المقصود. قد يبدو لك أنك ترسل مبلغا ماليا لأبنك على سبيل المثال ولكن يتمكن أحد الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة التى أصابت جهازك من تغيرى تفاصيل حسابك المصرفى سرا عندما قمت بكتابتها وأصدرت تعليماتك إلى البنك الذى تتعامل معه لإرسال أموالك إلى مكان آخر.

يمكنك عن طريق رسالة التحقق وأيضا من خلال سجلات المعاملات الإلكترونية الخاصة بك أن تقوم بإيقاف عملية الاحتيال قبل أن ينتهز المحتالون الفرصة ويستولوا على أموالك.

المكالمات الهاتفية:

إذا لم تكن متأكدا من أى طلبات أو تعليمات أو اتصالات هاتفية تتلقاها، لا تتردد فى الاتصال بخط المساعدة الخاص بالبنك الذى تتعامل معه للحصول على مزيد من المعلومات، فى الوقت نفسه، كن حذرا للغاية إذا كنت تتلقى المكالمات من شخص يدعى أنه يقوم بتمثيل البنك الذى تتعامل معه، فلا تقم أبدا بتقديم المعلومات السرية الخاصة بحسابك مثل عبارة أو كلمة المرور، أو الصورة المختارة الخاصة بك( إلى أى شخص بما فى ذلك موظفى البنك الذى تتعامل معه، إذا كنت تشك فى هوية المتصل، يجب أن تقوم بإنهاء المكالمة واتصل بهاتف البنك بنفسك عندما يطلب أصدقاؤك المساعدة:

يستخدم مرتكبو الجرائم الإلكترونية كافة أنواع الطرق للحصول على المعلومات المصرفية الخاصة بك، هناك طريقة واحدة شائعة يتم استخدامها كثيرا هذه الأيام وهى استخدام حساب صديقك والذى يكون تم اختراقه يقوم بإرسال طلب لك للحصول على معلومات حسابك المصرفى من هذا الحساب، على سبيل المثال، قد تتلقى رسالة عبر بريدك الإليكترونى أو رسالة فورية من صديق مقرب لك يخبرك فيها أنه موجود فى مكان ما من العالم ولا يملك أى مبالغ مالية وبالتالى يطلب منك إرسال مبلغا ماليا له إلى رقم حساب مرسل فى الرسالة، لا تصدق هذه الخدعة وهناك خدعة أخرى حيث يحاول المحتال أن يجعل الأمر يبدو حقيقيا وأن هذا الصديق قد أصيب فى حادث محدد ويحتاج إلى مساعدة مالية عاجلة، ولذلك فيجب أن تتواصل مباشرة مع هذا الشخص وإذا كنت فى شك من أمره يتعين عليك الاتصال بالشرطة للسؤال عن الأمر كله.

الشراء عبر شبكة الإنترنت

يجب أن تمضى قدما وتقوم بعمليات الشراء عرب الانترنت من مواقع معروفة لان هذه المواقع لديها أنظمة وإجراءات آمنة للتجارة الاليكترونية فى المكان الذى يخلق بيئة آمنة للتسوق عرب شبكة الانترنت، يجب أن تكون حذرا وال تقوم بالشراء من مواقع مراوغة ولا تقوم بإجراء معاملات مباشرة مع المشترين والبائعين الموجودين فى المنتديات والمواقع الإلكترونية عند القيام بهذه الأنواع من المعاملات يجب أن تتوخى الحذر من تبادل الكثير من المعلومات المصرفية، فكل ما يريدون معرفته هو اسمك ورقم حسابك.

وباختصار، يجب أن تقوم بتحديث جهازك باستمرار وتركيب نظام قوى لمكافحة الفيروسات بحيث يكون قادرا على حمايتك عندما تكون متصلا بشبكة الانترنت ويتعين عليك أن تتجاهل أى طلبات مشبوهة يتم إرسالها إليك فقط اتصل بالبنك من مكان آمن، ويجب أن تلتزم بالخطوات السابق ذكرها وبالتالى ستكون فى مأمن من الجريمة الإلكترونية كما يتعين عليك أن تتقاسم هذه النصائح مع كافة معارفك وأقربائك الذين لديهم حسابا مصرفيا على شبكة الإنترنت.