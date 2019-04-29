تحذيرات من هجمات جديدة فى سريلانكا من متشددين متخفين فى زى الجيش

كولومبو(رويترز)

حذر مسئولون أمنيون فى سريلانكا من أن متشددين نفذوا تفجيرات أحد عيد القيامة يخططون للمزيد من الهجمات باستخدام سيارة فان ومهاجمين متخفين فى زى الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهى وحدة فى الشرطة، فى خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى اليوم الاثنين "قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات".

وأضاف الخطاب "المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون زى الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون فى تنفيذ الهجمات".

وأشار الخطاب إلى أن المتشددين يستهدفون خمسة مواقع وقد ينفذون الهجمات الأحد أو الاثنين.

ولم تقع هجمات أمس الأحد. وكثفت السلطات فى أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 أبريل التى استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.

وتشتبه السلطات فى أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عنها.

ورفعت الحكومة حظر التجول مساء أمس الأحد للمرة الأولى منذ التفجيرات لكن الشرطة فى العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.

وقال الخطاب إن أحد الأهداف الجديدة للمتشددين تقع فى باتيكالوا وهى مدينة على الساحل الشرقى قتل فيها 27 شخصا فى تفجير انتحارى على كنيسة. ولم يذكر الخطاب أهدافا أخرى محتملة للهجمات التى قد تقع.

وأكد وزيران ونائبان من المعارضة لرويترز أنهم على علم بالتحذير الأمنى الأخير.

وقال وزير الصحة راجيثا سيناراتنى "تم إبلاغنا بذلك من إدارة أمن الوزارات".